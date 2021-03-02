مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام مقدمة عن موعدها، كما يلتقي يوفنتوس مع سبيزيا ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي الممتاز.

وعلى صعيد الكرة المحلية، يلتقي بيراميدز مع المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة، فيما يلتقي مصر المقاصة مع المقاولون العرب وكذلك الجونة مع سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر سيتي × وولفرهامبتون 10:00م bein sports Premium 1

الدوري الإيطالي الممتاز:

لاتسيو × تورينو 7:30م bein sports Premium 1

يوفنتوس × سبيزيا 9:45م beIN Sports HD 3

الدوري المصري الممتاز:

الجونة × سموحة 2:30م ON Time Sports 1 HD

مصر المقاصة × المقاولون العرب 5:00م ON Time Sports 2 HD

المصري البورسعيدي × بيراميدز 7:00م ON Time Sports 1 HD