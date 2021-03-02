السعودية: سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على منطقة جازان

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وقال الغامدي- في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، /الثلاثاء/- إن المقذوف العسكري سقط في أحد الشوارع العامة بالمدينة؛ ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، مضيفا أن بعض المنازل والسيارات تضررت أيضا إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.