وزير قطاع الأعمال: قرار تصفية شركة الحديد والصلب مؤلم لكن ضروري

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه وضع رد فعل الرأي العام نصب أعينه عندما قرر تصفية شركة الحديد والصلب، مؤكدًا أن ذلك كان السبب في تأخره في اتخاذ القرار.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رؤية» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه حرص على طرق جميع الأبواب لإيجاد حلول قبل اتخاذ قرار التصفية، ذاكرًا أنه تم دعوة استشاري لتقييمها؛ استعدادًا لطرحها للمقاولة، إلا أن الأمر لم ينجح.

وذكر أن من ضمن الحلول التي تم التفكير بها هو طرح شركة الحديد والصلب كفرصة استثمارية لمتخصصين في الصناعة، مع مشاركتهم في الأرباح، إلا أنه لم يتم الأمر، مضيفًا أن ذلك جعل قرار التصفية هو الحل الأخير.

ووصف قرار تصفية شركة الحديد والصلب بأنه «مؤلم لكن ضروري»، بحسب تعبيره، موضحًا أن التأخير في اتخاذ هذه القرار لم يكن من شأنه أن يسفر عن جديد.

وأشار إلى تطوير شركة الدلتا للحديد والصلب، والذي تم الانتهاء من الخط الأول للإنتاج به، لافتًا إلى اعتماده على تكنولوجيا بسيطة في الإنتاج وهي استخدام الخردة كمادة خام.

وأوضح أن التشغيل النهائي لخط الإنتاج الأول بشركة الدلتا بدأ في ديسمبر ويناير الماضيين، مشيرًا إلى تحقيق الشركة لمكاسب منذ أول شهر تشغيل، بعد حجم الخسارة الذي كان لحق بها، والذي بلغ نحو 80 مليون جنيه في العام الواحد.