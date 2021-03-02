السعودية تعلن إصابة 5 مدنيين نتيجة سقوط مقذوف «حوثي» تجاه قرية حدودية في جازان

ذكر المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني السعودي تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة خمسة مدنيين، منهم ثلاثة مواطنين واثنان من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات وثلاث مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.