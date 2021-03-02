تظاهر مئات الجزائريين للمطالبة بمدنية الدولة



تظاهر مئات الجزائريين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة؛ للمطالبة بمدنية الدولة واستقلال القضاء.



ورفع المتظاهرون الشّعارات التي تطالب بإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، ورددوا "جزائر حرة مستقلة".



وكان الرّئيس عبدالمجيد تبون فرّق أمس بين المسيرات التي تخرج هذه الأيام وتلك والحراك الشّعبي، قائلا: "الحراك الشّعبي المبارك لا يشبه هذا الذي يخرج إليه البعض ليحملون شعارات من الواضح أنّها لا تدبّر الخير للبلاد".



وقال تبون، في لقاء بثه التلفزيون الرّسمي أمس الاثنين، إنه "تم القبض على عدد من المندسّين الذين يحاولون اختراق الحراك الشّعبي الذي يخرج إليه المتظاهرون في الأسبوعين الأخيرين".



وتصر فئة من الجزائريين على التّمسك بخيار التّظاهر السّلمي لضمان مواصلة المطالبة بديمقراطية الدولة وضرورة أن يكون الحكم للشّعب حسب مختلف الشعارات التي تم رفعها منذ بداية الحراك الشّعبي بالبلاد في 22 فبراير 2019.