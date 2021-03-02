 الجيش الصومالي: مقتل 10 من مليشيات الشباب بمحافظة شبيلى الوسطى - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 مارس 2021 2:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

الجيش الصومالي: مقتل 10 من مليشيات الشباب بمحافظة شبيلى الوسطى

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:11 م

قتل 10 من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وأصيب آخرون في عملية عسكرية نفذها الجيش الوطني الصومالي بمحافظة شبيلى الوسطى.

وأكد قائد اللواء الـ7 للجيش الوطني الصومالي النقيب حسن محمد عثمان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية ، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 10 من مليشيات الشباب وإصابة آخرين، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية كانت بحوزتهم، مضيفا أن العملية نفذها قوات الكوماندوز الوطنية "دنب".

يذكر أن الجيش الوطني الصومالي يشن عمليات عسكرية للقضاء على مليشيات الشباب المتطرفة في محافظة شبيلى الوسطى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك