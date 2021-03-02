الجيش الصومالي: مقتل 10 من مليشيات الشباب بمحافظة شبيلى الوسطى

قتل 10 من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وأصيب آخرون في عملية عسكرية نفذها الجيش الوطني الصومالي بمحافظة شبيلى الوسطى.

وأكد قائد اللواء الـ7 للجيش الوطني الصومالي النقيب حسن محمد عثمان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية ، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 10 من مليشيات الشباب وإصابة آخرين، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية كانت بحوزتهم، مضيفا أن العملية نفذها قوات الكوماندوز الوطنية "دنب".

يذكر أن الجيش الوطني الصومالي يشن عمليات عسكرية للقضاء على مليشيات الشباب المتطرفة في محافظة شبيلى الوسطى.