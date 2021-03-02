إزالة 13 إعلانا مخالفا خلال حملة بشوارع مدينة المنيا

قال محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز المنيا، إن إدارة الإعلانات أزالت عشرات الإعلانات المخالفة والمنتهية مدتها، والإشغالات التي عطلت الحركة المرورية بالشوارع العامة بمدينة المنيا.

وأوضح رئيس المدينة، أن رئاسة مركز المنيا تمكنت من رفع لافتات وإعلانات مخالفة من شارع سعد زغلول وشارع الجمهورية بنطاق أحياء شمال ووسط المدينة، لتوسعة الطريق أمام حركة السيارات، كما رفعت عشرات الإعلانات المخالفة من على أعمدة الإنارة، حفاظًا على أرواح المواطنين ولاستعادة الشكل الجمالى للمدينة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة إشغال لإعلانات مخالفة بمنطقة شارع الجمهورية، وذلك في ضوء الخطة الموضوعة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة وعمل اللازم حيال المخالفين.