الشرطة الأسترالية توقف التحقيق في دعوى تتهم وزيرا بالاغتصاب



أوقفت الشرطة الأسترالية تحقيقا في دعوى تتهم وزيرا بحكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون باغتصاب امرأة في ثمانينيات القرن الماضي.



وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه "لا توجد أدلة كافية للاستمرار" في التحقيق، وأن السلطات تعتبر "الدعوى مغلقة الآن". وتوفيت السيدة في يونيو من عام 2020 .



يأتي هذا غداة إعلان موريسون أنه أجرى مناقشات مع الشرطة بشأن القضية بعد تلقيه وثائق بشأن اتهام الاعتداء الجنسي. وقال إن عضو مجلس الوزراء، الذي لم يتم الكشف عن هويته علنا، نفى "تماما" الاتهامات.