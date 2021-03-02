محافظ الإسكندرية: البحر ملك للجميع ولا نقبل حجب الرؤية عن المواطنين

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن أكثر ما يتضرر منه أهالي المحافظة يكمن في حجب رؤية البحر عن المواطن، مشيرًا إلى إزالة 50% من المخالفات الموجودة على البحر.

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الاثنين، أن المطعم الزجاجي الذي أزيل اليوم موجود منذ قبل 2011، ذاكرًا أن «الكافية» يحجب الرؤية تمامًا، إضافة إلى أنه يأخذ الممشى كله، ويضم مرأب للسيارات، بإيجار زهيد للغاية.

وذكر أنه عرض على أصحاب المطعم أن يحولوا «الكافية» إلى زجاج شفاف، لكنهم رفضوا، نظرًا لأنه سيكلفهم الكثير، مضيفًا: «كنت أحترم العقود القانونية التي أبرمتها المحافظة من قبل، لذا انتظرت انتهاء العقد، وبعدها بدأت في عملية الإزالة بشكل فني وهندسي».

وأوضح أن أي مشروع استثماري سيكون موجودًا على البحر يجب ألا يحجب البحر عن المواطن، مشيرًا إلى إزالة بعض الكافيهات والبرجولات التي كانت تحجب رؤية البحر، في حملات مستمرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن البحر ملك للجميع من أهالي الإسكندرية والزوار أيضًا، لذا لا يمكن حجب رؤية المواطنين له، لافتًا إلى صعوبة إجراءات إزالة المخالفات، إضافة إلى تكلفتها العالية.

وقاد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة المطعم الزجاجي «4X4» بطريق الكورنيش بمنطقة لوران بحي شرق، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بين المستأجر والمحافظة.

وقال المحافظ، إن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كل المنشآت الحاجبة لرؤية البحر على كورنيش الإسكندرية، مشددًا على أن «كل ما يحجب رؤية البحر ستتم إزالته.. رؤية البحر حق لكل مواطن»