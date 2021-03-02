شكري يدعو إلى التعاون والتفاهم والابتعاد عن التوتر والمواجهة في أزمة سد النهضة

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بجلسة المباحثات الثنائية التي تمت بينه وبين نظيرته السودانية، الدكتورة مرين الصادق المهدي.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السودانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال هذه الجلسة التطرق بعمق خلال المباحثات عن عدد من القضايا الهامة، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة السير قدمًا للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث بشكل متوازي، ويضمن الاستفادة من سد النهضة في التنمية، دون الإضرار الجسيم بأي دولة.

وأوضح أنه تم خلال هذه الجلسة أيضًا الاتفاق على ضرورة وضع إطار للتعاون والتفاهم بين الدول الثلاث، والابتعاد عن التوتر والمواجهة.