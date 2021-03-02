الأردن واليونان يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة اليونانية لدى بلاده اليفثريا جالاتياناكي، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية.

وأكد العودات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية مواصلة التشاور بين برلمانيّ البلدين، بما يحقق مصالح وتطلعات شعبي البلدين الصديقين، والبناء على مخرجات ونتائج اللقاءات الثلاثية التي جمعت عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي في السنوات القليلة الماضية، بما يحقق مصالح شعوب الدول الصديقة.

وقال إن ما يجمع الأردن واليونان من مواقف مشتركة وتصورات متقاربة حيال أزمات المنطقة، يشكل دافعا إلى التنسيق بين مجلسيّ النواب في اتخاذ مواقف مشتركة في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية.

وأضاف العودات أن استقرار وأمن المنطقة بات مرهونا بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، ونيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها إعلان قيام الدولة الفلسطينية، مثمنا في هذا الإطار مواقف اليونان والاتحاد الأوروبي الداعمة لحل الدولتين.

من جهتها، أكدت السفيرة اليونانية تقدير بلادها للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبدالله، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتة إلى الدور الأردني الكبير في تحمل أعباء اللجوء، مضيفة أن بلادها تنظر للأردن كشريك رئيسي ومحوري في المنطقة، وأحد أهم دعائم الأمن والاستقرار في الإقليم.