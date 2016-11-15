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رفع جلسة الاستماع الماراثونية الخاصة بكفالة نشطاء هونج كونج في اليوم الثاني

هونج كونج - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 6:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 6:01 م

رفعت جلسة الاستماع الماراثونية الخاصة بالإفراج بكفالة عن 47 من أبرز نشطاء هونج كونج في اليوم الثاني اليوم الثلاثاء وستستأنف غدا الأربعاء.

وأفادت صحيفة "أبل دايلي" اليومية بأن هناك ثمانية متهمين لم يقدموا مرافعاتهم بعد.

وقال القاضي المسؤول عن جلسة الاستماع إنه واثق من إصدار الحكم في كل القضايا الـ47 غدا الأربعاء.

واستمرت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء 14 ساعة وانتهت الساعة 1030 مساء، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقد تم توجيه اتهامات للنشطاء في العام الماضي بالتآمر لتقويض سلطة الدولة. ويرغب محامو الدفاع في الإفراج عنهم بكفالة قبل صدور الحكم بحقهم.

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