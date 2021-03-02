أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا اميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الرئيس السابق للحكومة الكويتية.

من جانبه، قال الخالد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارةالدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفسادالإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة.

وبين الخالد أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.

وجاء مرسوم تشكيل الحكومة بعد أن علق أمير الكويت أعمال مجلس الأمة بسبب احتقان شهدته الكويت بين المجلس والحكومة الأمرالذي أدى إلى عرقلة مساعي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتشكيل حكومته.

كانت الكويت شهدت تغييرًا في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في ديسمبر 2020، حيث خسر عدد كبير من النواب المحسوبين على الحكومة ودخول عدد كبير من النواب الجدد، مما أحدث تغييرًا في التركيبة النيابية ككل.