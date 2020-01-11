فتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب بمعرض القاهرة في دورته الـ52

تعلن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج على، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 52 لعام 2021 وذلك منذ الإعلان عنها حتى آخر مارس 2021.

وتفتح هيئة الكتاب باب المسابقة فى ١١ فرعا، منها 9 للكبار الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبى، الدراسات الإنسانية، الطفل، والكتاب العلمى، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن ٣٥ هما الإبداع الأدبى والعلوم الإنسانية.

فيما تقدم إدارة المعرض 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهى جائزة أفضل كتاب فى التراث مع دار الكتب، وجائزة افضل كتاب مترجم وجائزة افضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب فى مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

ويشترط أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويوقع المتقدم إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة فى الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى.

وسيتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز فى حفل معرض القاهرة الدولى للكتاب (52).