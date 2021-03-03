ارتفاع طفيف لأسعار الذهب بعد 5 أيام من التراجع

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا بسيطا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء منهية 5 أيام من التراجع، في الوقت الذي فقد فيه الدولار مكاسبه المبكرة.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية 39ر91 نقطة قبل أن يتراجع في وقت لاحق من اليوم إلى 75ر90 نقطة بتراجع نسبته 3ر0% عن مستواه أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 60ر10 دولار بما يعادل 6ر0% عن مستواه أمس إلى 60ر1733 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 201ر0 دولار بما يعادل 8ر0% إلى 879ر26 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 1090ر0 دولار أي بنسبة 7ر2% إلى 2220ر4 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل.

وتترقب الأسواق سلسلة بيانات وتصريحات من مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي خلال الأسبوع الحالي وعلى رأسها تصريحات رئيس المجلس جيرمي باول يوم الخميس المقبل، إلى جانب صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل، والتي ستشير بدرجة كبيرة إلى الاتجاهات المستقبلية لسوق العمل الأمريكية.