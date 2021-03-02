ديمتريوس جراموزيس يتولى تدريب شالكه خلفا لكريستيان جروس

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أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تعيين دميتريوس جراموزيس مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لكريستيان جروس.

وأضاف النادي أن المدرب اليوناني المولود في ألمانيا جراموزيس وقع عقدا يستمر حتى نهاية يونيو 2022.

وأعلن شالكه متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أول أمس الأحد فسخ تعاقده مع جروس ويوخين شنايدر المدير الرياضي بسبب تراجع النتائج والاضطرابات داخل الفريق.

وبات جراموزيس خامس مدرب يتولى تدريب شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاجنر ومانويل باوم وهوب ستيفينز وجروس.

وفاز شالكه مرة واحدة فقط خلال 23 مباراة ليحصد تسع نقاط فقط في المركز الأخير، متأخرا بتسع نقاط عن المركز الثالث من القاع الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وقال بيتر كنايبل الذي خلف يوخين شنايدر في منصب المدير الرياضي "مقتنعون بأنه من خلال دميتريوس جراموزيس وجدنا المدرب المناسب للثلث الأخير من الموسم".

وأضاف "نحن جميعا ندرك الوضع الرياضي لكن بشكل مستقل تماما مازال لدينا 11 مباراة بالبوندسليجا ، ونريد أن ننهيها بأنجح شكل ممكن".

ويسري عقد جراموزيس المدرب السابق لدارمشتاد، في دوري الدرجة الثانية أيضا حال هبوط شالكه.

ويستهل جراموزيس مشواره مع شالكه بملاقاة ماينز صاحب المركز الثاني من القاع يوم الجمعة المقبل، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين من أجل المحافظة على الآمال الضئيلة للبقاء.

وقال جراموزيس "متحمس للغاية لهذه المهمة ، سأستغل الفترة القصيرة قبل المباراة الأولى بالدوري لمحاولة الوصول إلى الصورة الشاملة بأكبر قدر ممكن ، وبالطبع نرغب أن نبدأ بالفوز أمام ماينز".