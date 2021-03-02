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يسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا، لمنح البرلمان (بوندستاج) مزيدا من إمكانية المشاركة في قرارات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بدعم من لجنة برلمانية جديدة.

وبحسب مذكرة للكتل البرلمانية لأحزاب لائتلاف الحاكم في ألمانيا، من المقرر إنشاء "لجنة استشارية برلمانية حول فيروس كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وجاء في المذكرة: "من المقرر أن تتعامل اللجنة متعددة التخصصات مع قضايا صحية واجتماعية حالية ومستقبلية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كوفيد 19 وتقدم أيضا توصيات للعمل على أساس علمي".

وكانت بوابة "ذا بيونير" الإخبارية أوردت في وقت سابق أنباء عن مشروع الائتلاف الحاكم في ذا الشأن. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) على نسخة من مذكرة الائتلاف.

وبحسب المذكرة، ستكون اللجنة المقترحة فرعية منبثقة عن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، وستتكون من 21 نائبا برلمانيا، وأيضا خبراء من الخارج.

ومن المقرر أن يندرج ضمن مجالات تخصص اللجنة البحث العلمي ومكافحة التحورات الفيروسية، فضلا عن إنتاج اللقاحات وشرائها، والتعليم والتعلم أثناء الوباء.