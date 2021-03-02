وزير العدل: نزيل العقبات لتشجيع المواطنين على تسجيل الوحدات بالشهر العقاري

قال عمر مروان، وزير العدل، إن نقل المرافق للوحدات متاح كالسابق، إلى أن يتم صياغة مشروع قانون الشهر العقاري، مؤكدًا أن كل خدمات المرافق متاحة للمواطنين.

وأضاف مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الشهر العقاري الجاري تنفيذه سيحقق مصلحة المواطن، موضحًا أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات، لتشجيع المواطنين على التسجيل.

وأوضح أن تسجيل الملكية في الشهر العقاري يحمي العقار من أي اعتداءات، إضافة إلى أنه يمكن صاحب الملكية من تزويد ثروته، من خلال إمكانية الاقتراض والاستثمار بضمان الوحدة المسجلة.

ولفت إلى اختلاف الإجراءات بين التسجيل في الشهر العقاري والتسجيل بالمحاكم، مضيفًا أنه لا بد من مراعاة الفرق بينهما لاختصار الإجراءات.

وأثارت التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري، بضرورة تسجيل العقارات بصفة رسمية، حالة كبيرة من التخبط والجدل نتيجة عدم وضوح الإجراءات المطلوبة للتسجيل.

وكانت مصلحة الشهر العقاري أصدرت، الاثنين الماضي، المنشور رقم 6 لسنة 2021 بتعديل قانون الشهر العقاري وإجراءات التسجيل واختصار وإثبات ملكية العقار، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 6 مارس المقبل.