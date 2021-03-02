إيران تعلن إعدام 4 إرهابيين

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ أحكام بالإعدام بحق أربعة "إرهابيين".

ووفقت لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية فإن الأربعة ينتمون إلى "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" و"جبهة النصرة".

وذكر المركز أن المحكومين نفذوا عمليات إرهابية تعود لعامي 2015 و2017 .

وأضاف المركز أن أحدهم كان انضم إلى "جبهة النصرة الإرهابية في سورية ودخل في دورات عسكرية لها وشارك في عدة عمليات إرهابية هناك، كما زار هولندا وتركيا واليونان والنمسا في سياق تعاونه مع الزمر الإرهابية وكان يتسلم مبالغ شهرية من تركيا وقطر والسعودية وأمريكا".

وقال المركز إنه تم تنفيذ الأحكام أمس بعد تأكيد المحكمة العليا لها.