منظمة الصحة العالمية تصف دواء امتدحه ترامب بأنه «لا يستحق العناء»

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى عدم وجود أثر فعلي كبير له على المصابين.

ووجد فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة، عدم وجود فائدة من استخدام هيدروكسي كلوروكين المضاد للالتهابات في مكافحة جائحة كورونا، ووصفه بأنه "لا يستحق" عناء القيام بمزيد من الدراسات في إطار علاجات محتملة لـ"كوفيد-19".

ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن هذه "التوصية القوية" تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال ست تجارب عشوائية شملت أكثر من ستة آلاف مشارك بعضهم كان على معرفة بتعرضه لعدوى "كوفيد-19"، والبعض الآخر لم يكن على علم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان روج لهذا العقار، وقدمه على أنه علاج فعال لعدوى "كوفيد-19".

وصرح في مارس الماضي بأنه يتناوله، حتى بعد أن تحدثت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عن عدم ثبوت فعاليته ودرجة أمانه.

وتوصل خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن "اللجنة تعتبر أن هذا العقار لم يعد من أوليات البحث وأن الموارد يجب أن توجه بدلا من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة للوقاية من كوفيد-19".

وتواضب منظمة الصحة العالمية على إصدار التوجيهات، التي يمكن إدخال تحديثات عليها مع ظهور أدلة جديدة، وذلك لإسداء النصح للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية حول كيفية التعامل مع هذا المرض التنفسي، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات علاجية أفضل.