ترقية 7 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 14 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من داليا عبد العظيم أحمد إبراهيم وسالى فاروق محمود غيده بكلية العلوم، وأمانى محمد أحمد كورسيل بكلية طب الأسنان، ورمزى رشاد عبدالرحمن الشيخ بكلية الحقوق، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد أحمد محمد منصور بكلية العلوم، ورنا عباس نافع سليمان بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من هشام محمد عطية محمد هاشم وإسراء السعيد إبراهيم عمار بكلية العلوم، ووفاء الصاوى عبدالعظيم إبراهيم وإسراء مصطفى محمد الناعم بكلية التربية، ومصطفى أحمد عامر القاضى ومحمد عمر محمد الدنف ومايسا على محمد عبدالله ونيره عبد الدايم أحمد على الطمبولى بكلية التجارة، وسالى سيد جاب الله السيد عبدالله ومنى محمد محمد سلامة بكلية الآداب، ومحمد جمال محمد موسى حسين ومصطفى فريد طه محمد الزنتوت بكلية الهندسة، وفاطمة مجدى يوسف فرج حشاد وشروق إيهاب الدسوقى سعد بكلية التربية النوعية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 38 درجة دكتوراه و82 درجة ماجستير، و24 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.