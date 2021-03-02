انكماش حاد للاقتصاد الكندي خلال العام الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي، الصادرة اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد كندا خلال العام الماضي بنسبة 4ر5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يثير الكثير من الأسئلة الصعبة عن جدوى الإنفاق العام الضخم الذي قامت به حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن معدل انكماش الاقتصاد الكندي خلال العام الماضي هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، كما واصل الاقتصاد الكندي تسجيل أداء أقل من أداء الاقتصاد الأمريكي للعام الثالث على التوالي.

يأتي ذلك في حين تشير البيانات الرسمية إلى أن الشعب الكندي حصل على دعم حكومي بأشكال عديدة خلال العام الماضي تعادل 20 دولارا كنديا مقابل كل دولار فقدوه من دخلهم.

وبحسب بلومبرج فإن المنح الحكومية النقدية الكبيرة خلال العام الماضي دفعت أغلب الكنديين إلى إدخارها وهو ما فتح الباب أمام انتقاد السياسة الحكومية التي سارعت بضخ الأموال في شرايين الاقتصاد مع تفشي الجائحة ولكن بدون فاعلية.

وقال أحد أعضاء البرلمان الكندي المعارضين إن الحكومة أنفقت الكثير لكي تحقق القليل.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج فإن الادخار تحول إلى ظاهرة واضحة في الكثير من الدول خلال عام الجائحة، بما في ذلك في الولايات المتحدة التي زاد حجم الإدخار فيها خلال العام الماضي بمقدار 7ر1 تريليون دولار.