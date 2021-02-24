أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستوصي باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذى طورته شركة الأدوية الأمريكية جونسون أند جونسون في 11 مارس الجاري.

من المتوقع أن توافق لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية للأدوية الأوروبية، على استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع غير عادي.

وسيتعين على المفوضية الأوروبية بعد ذلك الموافقة على هذه الخطوة ، ولكن ذلك يعتبر إجراء شكليا يمكن أن يحدث في نفس اليوم، ويقوم بالفعل خبراء من وكالة الأدوية الأوروبية بمراجعة بيانات الشركة المستمدة من التجارب والدراسات.

ووافقت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع على العنصر والمكون الفعال الخاص باللقاح من أجل الاستخدام.