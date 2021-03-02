تقرير يكشف كيف خطط أردوغان لفصل 63 ضابط جيش قبل الانقلاب

تضمن تقرير أعدته هيئة الأركان العامة في ربيع 2015 وأرسل إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووصل فيما بعد إلى صهره بيرات البيراق، معلومة أنه سيتم طرد 63 جنرالا من الجيش.

ويذكر التقرير، الموجود في صندوق البريد الإلكتروني لبيرات البيراق قبل حوالي عام ونصف من محاولة انقلاب 2016، يصنف 1521 عسكريا في الجيش، على أنهم “مقربين من حركة الخدمة” التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، كما يشير إلى أنه كان هناك تخطيط لإقالة 63 جنرالا من الجيش.

وفي ملف بعنوان “GENKUR” أرسل إلى بيرات البيرق من سرحات البراق تحت اسم “مذكرة لقاء خاص” في 7 مايو 2015، ليكشف أن عملية الرصد للعسكريين بدأت قبل 15 يوليو.

وفي التقرير، الذي يُفهم أنه أعده أحد ضبط الأركان العامة أثناء مفاوضات السلام مع الأكراد، تم التأكيد على أن أكثر من 1400 اسم مقربين من حركة “الخدمة” طردوا من القوات المسلحة التركية بين 1984-2010، وفقا لموقع صحيفة زمان التركية.

ويعزز التقرير من النظرية التي ترى أن الرئيس أردوغان دبر هذا الانقلاب أو استغله لتصفية الجيش والمؤسسات السيادية في البلاد.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع الوطني، تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد 15 يوليو 2016. بالإضافة إلى استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف 560 فردًا.

وفي 15 يوليو 2016، تم طرد 149 جنرالاً من أصل 326 جنرالاً في القوات المسلحة التركية.

يذكر أن موقع ويكيليكس نشر في ديسمبر 2016، أرشيفًا موثوقًا به يمكن البحث فيه عن 57934 رسالة بريد إلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني الشخصي لبيرات البيرق الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الطاقة التركي.