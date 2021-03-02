النيابة العامة اليابانية تلقي القبض على أمريكيين ساعدا رئيس نيسان السابق على الهروب



ألقت النيابة العامة اليابانية، القبض على رجل أمريكي وابنه لاتهامهما بمساعدة رئيس نيسان السابق كارلوس غصن في الهروب من اليابان عام 2019 عندما كان مفرجًا عنه بكفالة.



قالت مصادر مطلعة على التحقيق، في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، إن طائرة تقل الرجل الأمريكي الذي يدعى مايكل تيلور، البالغ 60 عامًا، وابنه بيتر تيلور، البالغ 28 عامًا، ستقلع من ولاية بوسطن الأمريكية وتهبط في مطار ناريتا الياباني بالقرب من العاصمة طوكيو عصر اليوم الثلاثاء.



وذكرت الصحيفة أن السلطات الأمريكية اعتقلت المتهمين في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في شهر مايو من العام الماضي بناءً على طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو.



وفي يناير عام 2020، حصلت النيابة العامة اليابانية على أوامر بالقبض على غصن والأمريكيين المتهمين بتهريب رئيس نيسان السابق من اليابان مخبأً داخل صندوق معدات موسيقية على متن طائرة خاصة في 29 ديسمبر عام 2019 وبعد وصول الطائرة إسطنبول، هرب غصن إلى لبنان على متن طائرة أخرى، بحسب الصحيفة.



ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر الماضي على تسليم تيلور وابنه إلى اليابان ورفضت المحكمة العليا الأمريكية طعنهما في أمر التسليم في فبراير الماضي، كما أكد مدعون أمريكيون أنهما حصلا على مبلغ يتجاوز 1.3 مليون دولار من غضن وأسرته للمساعدة في تهريبه.



وأشارت الصحيفة إلى أن اليابان لم تبرم معاهدة تسليم مع لبنان وكانت تسعى إلى اعتقال غصن من جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).



وكان من المقرر أن يخضع غصن للمحاكمة في اليابان لإساءة استخدام أموال شركة نيسان.