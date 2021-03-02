دبي تعتزم منح 1000 فيزا ثقافية طويلة الأمد لمبدعين وفنانين من مختلف الدول



أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، "دبي للثقافة"، أنه سيتم منح الفيزا الثقافية لـ1000 مبدع وفنان من مختلف الجنسيات خلال المرحلة المقبلة.



وتصل مدة الإقامة بالفيزا الجديدة إلى 10 سنوات، قابلة للتجديد، وهي تهدف "لجعل دبي مركزا عالميا للثقافة والإبداع، وملتقى للمواهب من الأدباء والمفكرين والباحثين والفنانين من مختلف أنحاء العالم".



وأوضحت "دبي للثقافة" في بيان اليوم الثلاثاء، أنها استقبلت 261 طلب ترشيح لنيل الفيزا الثقافية من مثقفين ومبدعين ينتمون إلى 46 جنسية حول العالم، وقد استوفى 120 طلبا منها الاشتراطات الأساسية.



وقالت مدير عام "دبي للثقافة" هالة بدري: "جاء قرار منح المثقفين والمبدعين وأصحاب المواهب الفيزا الثقافية، تأكيداً على مكانة الإمارة عالميا بوصفها حاضنةً للإبداع وملتقى للمواهب، ووجهة أولى للطاقات الثقافية المتميزة، ويسهم القرار في تصدُّر دولة الإمارات المشهد الثقافي العالمي".



وأضافت بدري أن استقطاب الأدباء والفنانين والمبدعين، وترسيخ مكانة دبي حاضنة لأهم المواهب والإبداعات العربية والعالمية، هو جزء من مسعى رئيسي للإمارة في تحريك الاقتصاد الثقافي وتنمية الصناعات الإبداعية، واستقطاب المواهب وتشجيعها على الاستقرار فيها.



وتابعت: "الفيزا الثقافية طويلة الأمد تؤمن الاستقرار النفسي للمبدع، وتسهم في تحفيز الاقتصاد الإبداعي، خاصةً أن دبي تمتلك بنية ثقافية قوية ولديها قطاعات إبداعية متنوعة وجاذبة للمثقفين والمبدعين.



ويتم منح تأشيرة الفيزا الثقافية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب الإبداعية، في مجالات الأدب والثقافة والفنون التشكيلية والأدائية والتصميم، فضلا عن الدراسات التراثية والتاريخية والمعرفية والفكرية والصناعات الإبداعية، وذلك وفقاً لشروط ومعايير أساسية، ومنها سنوات الإقامة داخل الدولة، والنتاج المعرفي والإبداعي، إضافة إلى بعض الشروط الاختيارية والتعهدات الخاصة بكل فئة، مثل التعهد بالإسهام بوقف 36 ساعة خدمة عامة لمجتمع الإمارات.



وتمتلك دبي بنى تحتية ثقافية عصرية وأصول ثقافية قوية تؤهلها لاحتضان المثقفين والمبدعين من شتى أنحاء العالم، وتتيح آفاقا مبتكرة لاستدامة العمل الإبداعي فيها، تتضمن المكتبات العامة والمسارح ودور النشر والأوبرا، إلى جانب أكثر من 135 بيتاً تراثياً، وثلاثة أحياء تاريخية وستة مواقع أثرية، وخمسة مجمعات إبداعية، و21 سوقا تقليديا ما بين رئيسي وفرعي، و20 متحفا من ضمنها ستة متاحف تابعة للهيئة تستقطب أكثر من 6ر1 مليون زائر سنوياً.