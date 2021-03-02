 رئيس هيئة أركان الجيش السعودي يصل إلى العراق في زيارة رسمية - بوابة الشروق
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رئيس هيئة أركان الجيش السعودي يصل إلى العراق في زيارة رسمية

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:57 ص

وصل رئيس هيئة الأركان في جيش المملكة العربية السعودية ، اليوم الثلاثاء، إلى العراق في زيارة رسمية.
ذكرت ذلك قناة " السومرية نيوز" العراقية في نبأ عاجل لها .


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