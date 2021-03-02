رئيس هيئة أركان الجيش السعودي يصل إلى العراق في زيارة رسمية

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وصل رئيس هيئة الأركان في جيش المملكة العربية السعودية ، اليوم الثلاثاء، إلى العراق في زيارة رسمية.ذكرت ذلك قناة " السومرية نيوز" العراقية في نبأ عاجل لها .