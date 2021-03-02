الزمالك يحدد موعد تدريباته في رادس قبل مواجهة الترجي

نجح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وحمادة الدالي إداري الفريق في الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتدريبات الفريق في تونس.

وكان أسامة والدالي قد سافرا إلى تونس قبل وصول البعثة المقرر أن تسافر غداً الأربعاء، ويوجدان حاليا في تونس على خوض الزمالك مرانا في الساعة الخامسة بالملعب الفرعي لرادس مساء الخميس المقبل.

كما اتفق أسامة والدالي اللذان يسبقان بعثة الفريق إلى تونس قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا على خوض مران الفريق يوم الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي باستاد رادس المستضيف للمباراة.

ويواجه الزمالك ، الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.