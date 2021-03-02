 الزمالك يحدد موعد تدريباته في رادس قبل مواجهة الترجي - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 مارس 2021 10:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

الزمالك يحدد موعد تدريباته في رادس قبل مواجهة الترجي

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:41 م

نجح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وحمادة الدالي إداري الفريق في الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتدريبات الفريق في تونس.

وكان أسامة والدالي قد سافرا إلى تونس قبل وصول البعثة المقرر أن تسافر غداً الأربعاء، ويوجدان حاليا في تونس على خوض الزمالك مرانا في الساعة الخامسة بالملعب الفرعي لرادس مساء الخميس المقبل.

كما اتفق أسامة والدالي اللذان يسبقان بعثة الفريق إلى تونس قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا على خوض مران الفريق يوم الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي باستاد رادس المستضيف للمباراة.

ويواجه الزمالك ، الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك