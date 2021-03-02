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اتحاد بن قردان يتعادل مع مستقبل سليمان بالدوري التونسي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 6:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 6:08 م

تعادل فريق اتحاد بن قردان بعشرة لاعبين مع مضيفه مستقبل سليمان 2 /2 اليوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة عشر من الدوري التونسي.

وتقدم سيف الدين الجربي بهدف لاتحاد بن قردان في الدقيقة 15 لكن يوسف العرفاوي أدرك التعادل لمستقبل سليمان من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وأضاف يوسف المصراتي الهدف الثاني لمستقبل سليمان في الدقيقة 52 لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك محمد بن طرشة التعادل لاتحاد بن قردان.

وأنهى اتحاد بن قردان المباراة بعشرة لاعبين لطرد بن طرشة في الدقيقة 88.

ورفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لمستقبل سليمان في المركز السادس.


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