مسؤول نيجيري: حادث اختطاف الفتيات له دوافع سياسية

قال حاكم ولاية زامفارا النيجيرية، بيلو ماتوالي، إن "حادث اختطاف التلميذات حدث بسبب دوافع سياسية، وإن المسؤولين عنه عرضوا أموالا على قطاع الطرق لتخريب مفاوضات حكومة الولاية للإفراج عن الفتيات".

وأضاف ماتوالي، في تصريحات من مقر الحكومة في غوساو، اليوم الثلاثاء، أنه "بينما كانت الحكومة تتفاوض مع الخاطفين للإفراج عن طالبات المدارس، عرض أشخاص آخرون المال على قطاع الطرق المسلحين لإبقاء الفتيات في الأسر".

وأوضح الحاكم أنه نقل المعلومات فيما يتعلق بهذا الصدد إلى الشرطة والأجهزة الأمنية ذات الصلة للتحقيق في الأمر، متعهدًا بفضح من يقف وراء الاختطاف.

وأشار إلى أن العدد الفعلي للمختطفات من سجل المدرسة 279 وليس 317 حسب ما نقلته الشرطة سابقًا، مؤكدا أنه تم إطلاق سراح جميع التلميذات المختطفات.