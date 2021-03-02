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تجديد حبس متهم بسرقة سيدة وسحلها في مصر القديمة

محكمة جنايات جنوب القاهرة
محكمة جنايات جنوب القاهرة
مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:29 م

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة وسحلها، في منطقة مصر القديمة.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة السرقة بالإكراه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من "إحدى السيدات".

وتم ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية حال استقلاله مركبة "توكتوك" عقب قيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية من المجني عليها.

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