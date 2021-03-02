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الدستورية الألمانية ترفض دعوى ضد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

كارلسروه - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 4:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 4:15 م

باءت محاولة للطعن على اتفاقية التجارة المثيرة للجدل "CETA" بين الاتحاد الأوروبي وكندا بالفشل أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا.

وأعلن القضاة في كارلسروه، اليوم الثلاثاء، أن الدعوى التي قدمها حزب "اليسار" "غير مقبولة".

وركزت الدعوى على الإجراءات في البرلمان الألماني المتعلقة بالتوقيع على الاتفاقية، بدلا من محتويات الصفقة نفسها، التي تلوح في الأفق ضدها شكاوى قانونية أخرى.

وقالت نائبة رئيس المحكمة، دوريس كونيش، خلال النطق بالحكم إن الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المتقدمة بالدعوى لم تثبت حدوث انتهاك محتمل لحقوقها ولا لحقوق البرلمان الألماني.

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