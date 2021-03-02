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رئيس إقليم كردستان: تنظيم داعش لا زال يهدد العراق والعالم برمته

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 6:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 6:28 م

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تنظيم داعش الإرهابي لا زال يهدد كردستان والعراق والعالم برمته، رغم دحره سابقا.

وقال بارزاني، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء: إن إقليم كردستان لن يدين أي جهة بخصوص القصف الذي تعرضت له أربيل أواخر الشهر الماضي، مؤكدا أن نتائج التحقيق ستعلن قريبا، وسيقدم الجناة للعدالة.

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي تمكن من تجنيد عناصر جديدة مكنته من شن عمليات استهدفت الأمنيين والمدنيين في عدة مناطق عراقية، وفيما يتعلق بالصراع الدائر بين تركيا وحزب العمال، قال إن أنقرة صدرت مشكلتها مع حزب العمال إلى العراق منذ سنوات، مؤكدا أن استمرار الاقتتال بين الطرفين لن يؤدي إلى حل.

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