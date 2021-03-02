الزمالك: محاولات ودية لحل مشكلة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك موقف ناديه من أزمة خصم نقاط من الفريق بالدوري حال عدم دفع 800 ألف دولار لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بقضية قائد الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان قد أرسل خطابًا للزمالك يهدده بخصم 6 نقاط وحرمانه من فترتين قيد حال عدم سداد 800 ألف دولار لسبورتنج لشبونة.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء:"«هناك حوار بين الزمالك وسبورتنج لشبونة البرتغالي في محاولة أولية ودية لحل أزمة مستحقات شيكابالا وآن الأوان لحل هذه الأزمة والبداية بالتأكيد بالحوار الودي الذي يقرب المسافات بين الطرفين».

شيكابالا كان قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة، قبل أن يقرر بعد ذلك العودة إلى الزمالك.

وشارك شيكابالا هذا الموسم مع الزمالك في 11 مباراة ، صنع فيهم هدفين.