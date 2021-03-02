الغذاء والدواء السعودية تنظم ورش تدريبية لدول التعاون الإسلامي

تنظّم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عدداً من الورش التدريبية عن بعد، لدول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مجالات التيقظ الدوائي، والسلامة الدوائية، والرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية، بهدف تعزيز التعاون مع المنظمة لرفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات بينها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الورش التدريبية ،تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة في نقل خبراتها وتجاربها، ومد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة التعاون الإسلامي، بما يعزّز حضورها العلمي والفني، ويبرز إمكاناتها في مجال الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

ومن المقرر أن تركز الورشة الأولى التي ستقام غدا الأربعاء على الرقابة للأجهزة والمنتجات الطبية، بينما ستتناول ورشتا العمل الثانية والثالثة يوم الثلاثاء المقبل موضوعات التيقظ الدوائي، والسلامة الدوائية،وتنعقد هذه الورش تنفيذًا لتوصيات الاجتماع الأول لرؤساء الهيئات التنظيمية للأدوية الوطنية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في العاصمة الأندونيسية جاكرتا خلال شهر نوفمبر من العام 2018م.