بيراميدز يحقق فوزا صعبا على المصري في الدوري

حقق بيراميدز فوزا صعبا على المصري، بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وارتقى بيراميدز للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، وأصبح برصيده 22 نقطة، وتوقف رصيد المصري عند النقطة 22 أيضا في المركز الرابع.

انتهى شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي، وبعد 16 دقيقة من شوط المباراة الثاني اهتزت الشباك، وافتتح عمر جابر التسجيل لبيراميدز وتقدم بهدف لصالح فريقه.

وبعد 7 دقائق فقط تسبب أحمد فتحي ظهير بيراميدز في ركلة جزاء على فريقه، تقدم لها عمر كمال عبدالواحد ونفذها بنجاح رافعا رصيده من الأهداف إلى 7 في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري بالتقاسم مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ويوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك.

وعند الدقيقة 83 استطاع أن يحطف محمود وادي هدف الفوز لبيراميدز بعدما ارتقى وحول ضربة رأسية بنجاح نحو مرمى المصري، ورفض الاحتفال بعدما هز شباك فريقه السابق.