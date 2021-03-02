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الدنمارك تمدد الحبس الاحتياطي لستة أشخاص مشتبه بهم في مؤامرة إرهابية

الدنمارك
الدنمارك
ستوكهولم - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 8:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 8:21 م

مددت محكمة دنماركية اليوم الثلاثاء الحبس الاحتياطي لستة أشخاص اعتقلوا خلال عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء "ريتزاو" أن الرجال الأربعة وامرأتين سيبقون رهن الاعتقال حتى 25 مارس الجاري.

والستة متهمون بشراء "عناصر ومكونات لتصنيع متفجرات وكذلك أسلحة" أو بالتواطؤ.

ولا يوجد سوى القليل من التفاصيل حول هذا الشأن، حيث عقدت جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة.

وقال جهاز الأمن الدنماركي إنه يعتقد أن الهجمات المخططة كان لها دوافع إسلامية.

وقالت وكالة ريتزاو إن مشتبها به سابعا لم يمثل أمام المحكمة. ومن المقرر أن يظل ستة مشتبه بهم آخرين رهن الاحتجاز حتى 17 مارس.

وقد تعاونت السلطات الدنماركية مع نظيراتها الألمانية في هذه القضية، وتم اعتقال شخص في وقت سابق في ألمانيا.

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