التعليم: 586 ألفا و467 طالب بالثاني الثانوي أدوا اختبار الأحياء والفلسفة والمنطق إلكترونيا

قالت وزارة التربية والتعليم، إن 586 ألفا و467 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألفا و104 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، أدوا اليوم اختبار مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى11 مارس.

وتمكن 377 ألفا و604 طلاب وطالبات من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65%، بينما تمكن 208 الاف و863 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%.

كما أدى 26 ألفا و980 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب وطالبة بنسبة حضور 96.6%.