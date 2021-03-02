باسم مرسي يقود هجوم المقاصة أمام المقاولون العرب في الدوري

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة التي تقام في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري.

ويحتل مصر المقاصة، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد مودي وأحمد صبيحة.

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومحمد مخلوف وشميلس بيكلي.

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي .

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو وأسامة العزب وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي.