نائب محافظ الإسكندرية يبحث آليات تطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، بالاجتماع بجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للوقوف على آليات تطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى.

واستهل الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور، وبدأ الحديث عن كيفية الاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفنى الزراعى بالإسكندرية، وإننا لا بد أن نتكامل ونتكاتف من أجل تعظيم موارد الإسكندرية، واستغلال موارد شبه مهدرة لتحقيق مزيد من النجاح فى هذا المجال.

وطالب الجهات التنفيذية بوضع خطة قصيرة المدى لعمل نقلة نوعية للمدارس الزراعية بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة، وتنفيذها فى أقرب وقت، وعمل لجنة مصغرة لمعاينة المدارس على أرض الواقع للوقوف على المعوقات وتذليلها.

وفى سياق متصل، استمع جمال، للمقترحات الموضوعة من قبل الجهات التنفيذية، حيث تحدث المستشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، عن أن المديرية مستعدة لتقديم كافة الخدمات المتاحة من حيث تدريب شباب الخريجين من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والشباب العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من رأس المال فى إقامة مشرعات جديدة، والتعاون بين المدارس الزراعية والمصانع وتدريب الشباب فى كافة المجالات المتاحة، والاستفادة من مركز تدريب الحضرة للاستزراع السمكى.

وعلى صعيد آخر، تحدثت الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعى، عن اقتراح زراعة أسطح المنازل بالزيوت العطرية، والزراعات التى تستخدم فى مصانع الأدوية، ويتم تسويق المنتجات أونلاين وذلك بآلية تحددها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع أحد البنوك، مع توفير جودة المنتج طبقا للمواصفات القياسية.

من جانبه، أشار محمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى مقترح لخدمات الجهاز فى تنمية المشروعات الزراعية بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث يمكن تقديم خدمات تدريب وإدارة المشروعات، وخدمات استشارية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل.

وقدم نائب المحافظ الشكر لجميع الحضور على الأفكار المطروحة، وذلك بحضور المستشار العسكرى للمحافظة، وكافة الجهات التنفيذية المعنية.