وزيرة الخارجية السودانية: سد النهضة يهدد 20 مليون مواطن بالعطش المؤدي للموت

حذرت وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق المهدي، من خطورة ملء سد النهضة الإثيوبي بالطريقة التي أعلنت عنها إثيوبيا.

وقالت المهدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، إنه لم تم الملء بما يقارب من 13.5 مليار متر مكعب كما أعلنت إثيوبيا، سيتسبب ذلك في مخاطر خطيرة للغاية، حيث سيهدد ذلك 20 مليون مواطن سوداني بالعطش المؤدي إلى الموت.

وأضافت أنها اتفقت مع سامح شكري، على ضرورة الإسراع في تحرك دبلوماسي إفريقي لشرح هذه المخاطر، والاستمرار في التواصل للعودة إلى مفاوضات تنتهي إلى اتفاقات تضمن تحقيق التنمية للشعب الإثيوبي والحفاظ على حقوق الشعبين المصري والسوداني.