أعلن نادي أتلانتا هوكس المشارك في الدوري الامريكي لمحترفي كرة السلة الإثنين، اقالة مدربه لويد بيرس على خلفية تردي نتائج الفريق واحتلاله للمركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية.

وأفاد ترافيس شلينك رئيس عمليات السلة في النادي في بيان أن الجميع "يريدون شكر لويد على عمله وتفانيه ليس فقط مع فريق هوكس، بل أيضا الى جانب مدينة أتلانتا".

وتابع "لدينا توقعات كبيرة لفريقنا على أرض الملعب ونعتقد مع قيامنا بهذا التبديل الآن، سيكون بامكاننا خوض القسم الثاني من الموسم بقوة أكبر".

وفي وقت يبحث أتلانتا حاليا عن خلف لبيرس، نقلت شبكة "إي اس بي ن" الامريكية أنه من المرجح أن يعين مدرب إنديانا بايسرز السابق نايت ماكميلان والذي كان مساعدا له في الفريق، مدربا موقتا.

وتردت نتائج أتلانتا في القسم الاول من الموسم حيث لم ينجح في الفوز سوى بـ 14 مباراة مقابل 20 خسارة، في حين لا يبدو قادرا على التأهل الى الادوار الإقصائية "البلاي أوف" التي يغيب عنها منذ 2017.

ولم يتمكن بيرس (44 عاما) الذي تسلم مهامه في أتلانتا في عام 2018 من تحقيق نتائج على قدر الآمال، أذ اقتصر سجله على 63 فوزا مقابل 120 هزيمة.

وبسبب تردي النتائج، تحرّكت ادارة النادي هذا الموسم لتدعيم صفوفه حول النجم الشاب تراي يونج والجناح جون كولينز، فتعاقدت مع كل من الصربي بوجدان بوجدانوفيتش، السويسري كلينت كابيلا والإيطالي دانليو جاليناري وراجون روندو، إلا أن "لعنة" الاصابات لاحقت اللاعبين وابعدتهم لفترات طويلة عن الملاعب.