المكسيك تعلن أنها ستحصل على 852 ألفا من لقاحات فايزر اليوم

تحصل المكسيك على 852 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من شركة فايزر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، كما ستحصل على 6ر600 ألف جرعة أخرى من الشركة في 9 مارس الجارى، وذلك حسبما صرح مسؤولون حكوميون في إفادة صحفية اليوم.

وتبدأ المكسيك فى إعطاء لقاح كانسينو الصينى للمواطنين فى وقت لاحق من شهر مارس الجارى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أن المكسيك ستتلقى أيضا 5ر5 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا من آليه "كوفاكس" العالمية الخاصة بتوزيع اللقاحات على الدول النامية بين مارس ومايو.

وأضافت الوكالة أن المكسيك ستتلقى أيضا ثلاثة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك في مارس.

ومن المتوقع أن يبدأ التوزيع في نهاية الأسبوع الحالى.

وتم إعطاء ما إجماليه 46ر2مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا فى المكسيك حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ 114 ألفا و113 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن تستغرق المكسيك 4 سنوات و6 أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين، وكان بدأ التطعيم منذ 10 أسابيع.