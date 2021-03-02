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بلغاريا تسجل 2588 إصابة جديدة و117 وفاة بفيروس كورونا

صوفيا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:09 ص

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2588 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 249 ألفا و626 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني- أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 117 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و308 وفيات.

وأضافت الوزارة أن 1085 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها ليصل إجمالى المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي إلى 206 آلاف و630 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 32 ألفا و688 منهم 4777 مريضاً بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 414 في وحدات العناية المركزة.


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