سوريا: اشتباكات بين المرتزقة الأتراك في ريف الحسكة

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي تجددت ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرتها بريف الحسكة الشمالي، حيث دارات صباح اليوم الثلاثاء اشتباكات بين فصائل إرهابية تتبع لما يسمى "فرقة الحمزات" في مدينة رأس العين.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية قولها إن اشتباكات اندلعت صباح اليوم بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة جراء خلاف بين مجموعتين من إرهابيي ما يسمى "فرقة الحمزات" للسيطرة على الحواجز والاستيلاء على المنازل، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الإرهابيين وسط حالة خوف وهلع بين الأهالي وإغلاق للمحال التجارية.

يذكر أن مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين تشهد حالات فوضى واقتتال بين المرتزقة إثر خلافات تنشب بينهم للسيطرة على ممتلكات الأهالي.