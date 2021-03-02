روسيا: العقوبات الخاصة بواقعة نافالني عديمة التأثير

وصفت روسيا العقوبات الجديدة التي أعلن الغرب عن فرضها عليها على خلفية واقعة تسميم المعارض الروسي الكسي نافالني، بأنها "عديمة التأثير".

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء قوله، إنه حان الوقت لإعادة التفكير فيما إذا كانت هذه السياسة فعالة، وأضاف: "الإجابة ستكون واضحة: هذه السياسة لا تحقق أهدافها".

وأكدت روسيا مرارا أنها لم تتأثر بالتدابير العقابية التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية صراعات عديدة.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن فرض بلاده عقوبات مضادة ردا على العقوبات الغربية.

كان الاتحاد الأوروبي فرض أول عقوباته على مسؤولين روس رفيعي المستوى بعد هجوم التسميم الذي وقع على نافالني باستخدام مادة نوفيتشوك في أغسطس الماضي، وردت روسيا بفرض حظر دخول على موظفين كبار في التكتل لكنها لم تعلن عن أسمائهم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوباته الجديدة على روسيا بعد إيداع نافالني في معسكر اعتقال روسي، وثمة احتمالات بأن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف ورئيس لجنة التحقيق المركزية الكسندر باستريكين ورئيس هيئة تنفيذ الأحكام الكسندر كالاشنيكوف وقائد الحرس الوطني فيكتور سولوتوف.

كانت محكمة روسية أيدت في العشرين من فبراير الماضي حكما بسجن نافالني وذلك على الرغم من المطالب الدولية بالإفراج عنه، ويتوقع محامو نافالني إمكانية الإفراج عنه بعد عامين ونصف العام في صيف 2023.

ويتهم القضاء الروسي نافالني بمخالفة شروط الإفراج المقيد عنه على ذمة قضية سابقة وذلك بعد سفره إلى ألمانيا للعلاج من محاولة التسميم التي تعرض لها. ويرى الغرب ان الحكم على نافالني له دوافع سياسية.

وتم نقل نافالني، 44 عاما، إلى مستعمرة عقابية في بوكروف على مسافة نحو 100 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو، لكن لم يصدر تأكيد رسمي بعد بهذا النقل.

وطالب فريق الدفاع عن نافالني الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا، وطالب ليونيد فولكوف، كبير موظفي نافالني والمقيم في الخارج، مرارا بفرض حظر دخول وتجميد أرصدة على المليارديرات الموالين للكرملين الذين يمولون نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.