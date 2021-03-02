مجلس الاتحاد الروسي: يجب إجبار عمالقة التكنولوجيا المعلوماتية على مراعاة تشريعاتنا

قالت رئيس مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، إنه يجب وضع إجراءات تجبر شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة الأجنبية على الامتثال لمتطلبات القوانين والتشريعات الروسية.

وأضافت ماتفيينكو في تصريحات لها -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "هذا لا يتعلق بالتشديد، بل يتعلق بالضبط والتنظيم.. العديد من القضايا ببساطة لم يتم ترتيبها بشكل قانوني، كنا نأمل عند إقرار القوانين سابقا، بأن شركات الإنترنت الكبيرة والمحترمة لن تجرؤ على عدم تطبيق القوانين الروسية".

وتابعت: "لكننا كنا مخطئين، لقد تجاهلت هذه الشركات تشريعاتنا.. الآن يجب علينا وضع إجراءات من شأنها إجبارهم على الامتثال غير المشروط لمتطلبات الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روس كومنادزور)"، مشددة على أن هذه الشركات تجني مبالغ مالية ضخمة في روسيا، ولا تدفع ضرائب هنا.

وفقا للهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام منذ عام 2017، لم تقم "تويتر" بحذف 2336 مادة حول طرق الانتحار وعن الدعوات للانتحار وكذلك الترويج للمخدرات وطرق تحضيرها.