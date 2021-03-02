طوكيو تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 112 ألفا و29 حالة.