اليونان: تنشيط كافة الاحتياطات بنظام الصحة مع ارتفاع حالات كورونا في أتيكا

ذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الثلاثاء، أنه تم تنشيط كافة الاحتياطيات المتاحة لدى نظام الصحي الوطني في اليونان مع استمرار ارتفاع الحالات الخاصة بفيروس كورونا في منطقة أتيكا اليونانية.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن خطة عمل السلطات الصحية اليونانية تنص على نقل المرضى إلى المستشفيات الخاصة وتحويل أسرة العناية المركزة البسيطة في المستشفيات العامة إلى أسرة "كوفيد-19"، كما تنص على نقل المرضى غير المصابين بكوفيد 19 إلى مستشفيات أخرى عامة بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة.

وارتفع عدد حالات المصابين الذين دخلوا غرف العناية المركزة الخاصة لكوفيد من 250 قبل 10 أيام إلى 300 سرير حتى ظهر أمس الاثنين، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 340 بحلول نهاية الأسبوع.

وفرت المستشفيات الخاصة في اليونان، 120 سريرًا لوحدة العناية المركزة وحتى أمس تم إيقاف نقل مرضى الفيروس إلى مستشفيات أتيكا باستثناء الحالات التي تتطلب رعاية مركزة.