المركزي السعودي: أصول استثمارات المملكة الدولية بنهاية الرابع الثالث 2020 أكثر من 4 تريليون ريال

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي الخاصة بالاستثمار الدولي أن لدى المملكة أصولاً تقدر قيمتها بنحو 23ر4تريليون ريال بنهاية الربع الثالث لعام 2020.(الدولار يساوي 75ر3ريال).

وتُستثمر الأصول في عدة استثمارات مثل "الاستثمار المباشر في الخارج"، و"استثمارات الحافظة" التي تشمل الاستثمار في حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار والفوائد، و"الاستثمارات الأخرى" ثم "الأصول الاحتياطية".

وبحسب الرصد على ميزان المدفوعات فقد بلغت قيمة عوائد الأصول المستثمرة نحو 12ر28مليار ريال ال خلال الربع الثالث من العام 2020 والذي يعتبر الأعلى في 35 ربع من عام 2012 حتى الربع الثالث 2020، كما ذكرت صحيفة"مال" السعودية الإلكترونية اليوم الثلاثاء.

ومقارنة العوائد التي تحققت خلال الربع الثالث 2020 في نفس الفترة من العام السابق، يتضح ارتفاعها بنسبة كبيرة بلغت 106% حيث كانت تبلغ قيمتها في الربع الثالث 2019 نحو 64ر13مليار ريال.

وتبلغ نسبة العوائد من إجمالي الأصول السعودية في الربع الثالث 2020 نحو 66ر0% مقارنة بـ32ر0% في الربع الثالث 2019، ومقارنة بـ 18ر0% في الربع الثاني 2020.

وتزامن نمو عوائد الأصول السعودية المستثمرة مع زيادة صندوق الاستثمارات العامة ملكيته إضافة إلى الدخول في حصص جديدة في شركات مدرجة في السوق الأمريكي، وذلك بعد أن انخفضت الأسواق المالية بنسب كبيرة بسبب جائحة كورونا خلال العام الماضي.

وبتفصيل عائد كل نوع من الاستثمارات السابقة يتضح أن استثمارات الحافظة هو الاستثمار الذي حقق أعلى عائد من حيث القيمة خلال الربع الثالث 2020 إذ بلغت قيمة عوائده نحو 59ر20 مليار ريال.

جاء بعده عوائد الاستثمارات الأخرى بنحو 95ر5مليار ريال، ثم الاستثمارات المباشرة في الخارج بعائد قدره 58ر1مليار ريال.